Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств войны между Украиной и Россией

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией.

Об этом Фокин заявил на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству.

"Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Потому никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел", – сказал Фокин.

По его словам, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

На видео с 8:40

Напомним, Витольд Фокин заявил, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.