Стало известно, кто может стать спикером украинской делегации в ТКГ

Среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) рассматривается дипломат Маркиян Лубкивский.

Об этом сказал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что будет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которая была достигнута в минском процессе", – сказал Качура.

Отвечая на уточняющий вопрос, займет ли эту должность Маркиян Лубкивский, Качура сказал: "Я думаю, что вы очень близки к правильному ответу, но я знаю, что есть еще другие кандидатуры".

По словам депутата, кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".

Кроме того, источник LIGA.net в Офисе Президента также подтвердил, что Лубкивский – наиболее вероятный кандидат на должность спикера в ТКГ. По данным СМИ, решение по спикеру может быть принято до конца текущей недели.

Сейчас Лубкивский занимает должность советника заместителя председателя Верховной Рады Елены Кондратюк. В 2019 году он баллотировался на внеочередных парламентских выборах по списку партии ВО "Батькивщина", но его место в списке (№30) оказалось непроходным.

Отметим, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что у делегации Украины в ТКГ появится спикер, который будет выражать единую позицию всех представителей.