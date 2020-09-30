Фокин должен покинуть состав ТКГ, – Ермак

В ОП отреагировали на слова Витольда Фокина о том, что тот не видит доказательств того, что на Донбассе идет война между Украиной и РФ.

87-летний первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин должен покинуть ее состав после своих заявлений о ситуации на Донбассе и в Крыму.

Такое мнение выразил глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

"Пункт 1. Да, у нас продолжается война, в которой Россия – сторона конфликта, а не наблюдатель. И именно из-за этого, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции. Пункт 2. Мы настаиваем на полной деоккупации и возврате всех наших территорий, что только и может означать восстановление подлинного мира", – отметил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что ТКГ является только логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, а все решения принимают президент, Верховная Рада и Кабмин.

Относительно Фокина Ермак сказал, что не он "согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией" и не Фокин "согласовал обязательства консультироваться по изменениям украинского законодательства".

"Моя личная позиция – господин Фокин должен уйти из ТКГ", – резюмировал глава ОП.

Отметим, недавно Витольд Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией. По его словам, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем".

Кроме того, ранее Фокин заявлял, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

Напомним, певица и светская львица, внучка Витольда Фокина Маша Фокина ранее заявила, что именно она познакомила Андрея Ермака с ее дедушкой.