Аваков назвал Фокина "мерзавцем" и призвал "гнать на пенсию" из-за его высказываний

Глава МВД написал, что "махрового идиота нельзя прятать за старостью".

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить первого заместителя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем" после высказываний Фокина о том, что он "пока не видит" никаких доказательств войны между Украиной и Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Фокин, на войне, которой, как Вы говорите, нет – погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайск! Мерзавец. "Их там нет" – это слова Путина, а не представителя Украины", – написал Аваков.

Кроме того, глава МВД написал, что "махрового идиота нельзя прятать за старостью".

"Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", – заявил Аваков.

Напомним, Витольд Фокин заявил, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.