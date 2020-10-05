С выборов в Одессе сняли клонов Филимоновых, Зеленских и Саакашвили

25 октября по всей территории Украины должны состояться очередные местные выборы. На должность мэра Одессы, судя по данным сайта ЦИКа, зарегистрировали 31 кандидата. И часть из них оказались клонами рейтингового кандидата и других политиков.

Так, чтобы оттянуть голоса у выдвиженца от “Слуги народа” Филимонова Олега Николаевича в ТВК подали документы сразу 4 других “Филимонова”, причём 3 из них тоже были “Олегами”, и все они в избирательном бюллетене расположились бы выше настоящего кандидата.

Документы в ТИК подали и двое “Зеленских”, однофамильцев президента, которые в день голосования могли бы оттянуть голоса у выдвиженца от “Слуги народа”.

Также кандидатом в мэры Одессы зарегистрировали и 30-летнего Саакашвили Михеила Владимировича, который баллотировался от партии “Блок Михеила Саакашвили”.

Однако, как сообщает Depo.Одесса, позже представители партии “Слуга народа” подали в ТИК жалобу на этих техкандидатов-клонов, из-за чего начались дополнительные проверки. По итогу регистрацию всех 4-х “Филимоновых”, 2-х “Зеленских” и “Саакашвили” решили отменить. Официальной причиной назвали нарушение процедуры баллотирования, а именно внесение денежного залога физическими лицами, а не партией.

Напомним, ранее морскую партию Сергея Кивалова не допустили к участию в выборах из-за нехватки в ней женщин.