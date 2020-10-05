Украина готовит Крымский саммит, на который пригласят Россию

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что Украина в рамках международной платформы по деоккупации Крыма готовится провести Крымский саммит, на который планирует пригласить российскую делегацию.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что этот саммит должен быть постоянным, это инициатива Украины и, соответственно, приглашение от Украины. МИД как раз разрабатывает круг стран, которые присоединятся к этой инициативе", – сказала Джапарова.

Она отметила, что к переговорной платформе по Крыму могут присоединиться все страны, которые видят в этом целесообразность, добавив, что участвовать в ней пригласят и Россию.

"Принято решение, что РФ будет приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако, учитывая, что для нас не является секретом нецивилизованное поведение РФ, мы не ожидаем, что она примет это приглашение", – сказала Джапарова.

По ее словам, целью данной инициативы является систематизация мероприятий и шагов по недопущению увеличения масштабов репрессий в оккупированном Крыму.

"Задача понятна: сформировать коалицию государств, которые присоединятся к этой инициативе и помогут Украине держать наивысший политический уровень дискурса, когда разговор идет про Крым", – уточнила замглавы МИД.

По ее словам, рассматривается несколько дат проведения саммита, в частности одна из них – это 26 февраля, День сопротивления Крыма российской оккупации.

Напомним, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что Украина не сможет вернуть себе Крым силовым путем, одновременно воюя на Донбассе.