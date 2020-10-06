Зеленский едет в Брюссель на саммит Украина-ЕС

Украину на саммите будет представлять президент Владимир Зеленский. На нем не будет присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая накануне ушла на самоизоляцию из-за коронавируса. От ЕС примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Саммиту будет предшествовать получасовая двусторонняя встреча Мишеля с Зеленским, которая начнется по прибытию главы украинского государства в 17:00 по киевскому времени. После саммита состоится пресс-конференцию, которая пройдет в видео-формате.

Планируется, что в ходе заседания рассмотрят:

социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и поддержку Украины со стороны ЕС

последующие шаги по реализации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли

состояние реформ в Украине.

Кроме того, стороны обсудят конфликт на Донбассе. "Мы хотим услышать от Зеленского его мнение, его оценку, где есть прогресс, где его нет. Я уверен, что обмен мнениями поможет европейской стороне либо в прямых контактах с президентом Путиным, либо в более многосторонних рамках", – сообщил чиновник ЕС.

Он также не стал скрывать, что в ЕС видят опасность сворачивания в Украине антикоррупционных усилий. По его словам, стакан наполовину полон, если говорить о том, что было вложено: созданы институции, принято законодательство. Но он наполовину пуст, если говорить о конкретных результатах. "Отсутствие уголовного преследования за махинации с Приватбанком – проблемное дело, это ключ и вопрос авторитета среди международных партнеров", – заявил чиновник ЕС.

Напомним, 26 сентября Зеленский сказал, что саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе. Дата проведения саммита была назначена в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Уполномоченный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано заявил, что Евросоюз требует от Рады изменить закон о НАБУ, иначе безвиз пересмотрят.

В это ж время, премьер-министр Денис Шмыгаль недавно подчеркивал, что нет никакой угрозы лишения Украины безвизового режима с Евросоюзом.