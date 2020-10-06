Зеленский: "Минску" альтернативы нет, но мне не нравится его формат

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe выразил недовольство "минским форматом" переговоров об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, добавив, при этом, что альтернативы минскому переговорному процессу не существует.

Стенограмму интервью опубликовал сайт президента Украины.

" Когда началась война, была необходимость, был подписан "Минск". Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата", – заявил Зеленский.

Он добавил, что "минский формат" остается единственным, где Украина ведет диалог об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и восстановлении территориальной целостности.

"Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", - сказал Зеленский.

Говоря об изменениях в Конституции, которые предусматривают Минские соглашения, президент указал, что никто не может влиять на изменения основного закона страны, кроме народа Украины.

"Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" – предоставление особого статуса или изменения в Конституцию, о которых, как вы говорите, говорили Макрон и Путин, я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, – регулирует изменения Конституции согласно децентрализации. Мы меняем децентрализацию, голосуем важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбассу, в которых он нуждается", – сказал украинский президент.

Ранее президент Зеленский заявил, что не собирается вносить изменения в Конституцию по требованию РФ. "Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", – сказал он.

Напомним, первый замглавы украинской стороны в ТКГ Алексей Резников заявил, что Украина не будет вводить в Конституцию особый статус Донбасса.