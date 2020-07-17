"Это очень опасная тенденция". В Кремле не рады идее пересмотреть "Минск...

Также в РФ по-прежнему настаивают на том, чтобы в Минском процессе участвовали боевики "Л/ДНР"

В Кремле называют разговоры о возможном пересмотре Минских соглашений "опасной тенденцией". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"С нашей точки зрения, это очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно отбросить во времени от момента урегулирования ситуации в Украине", – говорит Песков.

Также Песков добавил, что без участия в Минском процессе боевиков "Л/ДНР" согласовать "какие-то новые параметры" будет невозможно.

Отдельно представитель Кремля заявил, что Украина Минские соглашения якобы "трактует", в то время как Россия – "читает". "Мы их читаем дословно, а из Киева звучат трактовки. Здесь как раз самый большой камень преткновения", – добавил он.

Недавно глава МинВОТ Алексей Резников говорил, что несколько пунктов соглашений от февраля 2015 года уже не соответствуют сегодняшним реалиям.

По его словам, в документе обозначены неактуальные даты выполнения договоренностей, линия разграничения, и порядок проведения выборов в ОРДЛО до возобновления контроля Украины над своей границей.

"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", – говорит он.