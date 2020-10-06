В СБУ опровергли давление на "Европейскую солидарность": не присылали партии никаких писем

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что не направляла лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко никаких писем с требованием предоставить информацию о кандидатах его политической силы на местных выборах в Луганской и Донецкой областях. Такая публикация появилась на официальном сайте СБУ 6 октября.

"Служба безопасности Украины, ознакомившись с заявлением народных депутатов фракции «Европейская солидарность» о якобы давлении со стороны СБУ и требовании предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях, официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники СБУ не присылали партии "ЕС" никаких писем следующего содержания", - сказано в заявлении.

В СБУ отметили, что документ, который 6 октября народный депутат Алексей Гончаренко показал на брифинге, может быть подделкой.

"Выходные номера у "документа", на который ссылается партия, не используются Главным Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит. Кроме того, руководитель, чей поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не выполнял временные обязанности начальника управления", - подчеркнули там.

В СБУ посчитали, что все заявления представителей фракции "Европейская солидарность" по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму политических выборов и желание получить дополнительные электоральные баллы.

Ранее адвокаты Порошенко сообщили, что против него началось расследование по 15 новым производствам. Они появились 4 сентября. Одно из них имеет отношение к "Кузне на Рыбальском".