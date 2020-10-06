Медведчук заявил, что привился российской вакциной от коронавируса и попросил Путина о поставках в Украину

Нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Я эту вакцину проверил на себе, Отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес. И я считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом", – сказал Медведчук.

Путин заявил, что не исключает возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину.

"Сразу могу сказать, что такая возможность существует", – говорит Путин. Для этого нужно договориться с официальным Киевом, Россия к этой работе готова, отметил президент России.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Сообщалось, что одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.

Как показывает первый опыт применения российской вакцины, наиболее частый побочный эффект – местные реакции. В месте укола могут возникать покраснения или болезненные ощущения. Может быть и повышение температуры.