Евросоюз готов присоединиться к "Крымской платформе", – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы. Об этом он сообщил на саммите Украина-ЕС, передает пресс-служба перезидента.

"Я рад, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к нашей инициативе относительно формата "Крымская платформа", – сказал Зеленский.

По его словам, участники саммита обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму и привлечение ЕС к защите крымчан, страдающих от временной оккупации и политических преследований.

"Мы благодарны нашим партнерам за последовательность и поддержку. Недавнее решение о санкциях за строительство железнодорожного перехода через Керченский мост ее доказывают", – сказал президент.

Отметим, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что Украина в рамках международной платформы по деоккупации Крыма готовится провести Крымский саммит, на который планирует пригласить российскую делегацию.