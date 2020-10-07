"Меня пытались ангажировать, чтобы я оттянул голоса у Кернеса", - Добкин (видео)

6 октября на канале "В гостях у Гордона" вышло трехчасовое интервью с политиком Михаилом Добкиным. На видео политик рассказал, что в сентябре 2020 года он баллотировался в мэры Харькова не для противостояния с действующим градоначальником Геннадием Кернесом, а для его подстраховки.

"Меня пытались ангажировать на выборы мэра Харькова, пробивали издалека, не могу ли я заявиться, чтобы помочь не пустить Кернеса победить в первом туре, оттянув голоса. Это преподносилось, потому что люди думали, что у меня с ним совсем плохие отношения. Они просто меня плохо знали. И когда я понял, что посылать нахрен в таких случаях или отмахиваться можно сейчас, а если меня наберет кто-то из тех людей, кому мне будет сложно отказать, я попаду в дурацкую ситуацию", - рассказал Добкин.

Политик заявил, что решил баллотироваться в мэры Харькова для подстраховки Кернеса, который до сих пор лечится от коронавируса в берлинской клинике "Шарите". Также Добкин подчеркнул, об этой "подстраховке" его никто не просил.

Летом Добкин планировал баллотироваться в мэры Киева. Однако после транспортировки Кернеса на лечение в Берлин Добкин зарегистрировался свою кандидатуру для участия в выборах мэра Харькова. Политик заявлял, что снимется с выборов как только Кернес вернется в Харьков, однако самому Кернесу не понравилось такое развитие событий.

"Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно", – передал свои слова через родственников находящийся на лечении в "Шарите" Кернес 28 сентября

А 4 октября Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в пользу Кернеса.