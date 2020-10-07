Кулеба пригласил Великобританию к платформе по деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим британским коллегой Домиником Раабом. В ходе встречи Кулеба предложил Британии присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба сообщил Доминику Раабу о создании Крымской платформы – новой международной площадки, которая консолидирует международные усилия по деоккупации Крыма – и пригласил Великобританию для участия в ней", – сказано в сообщени.

Кулеба поблагодарил Рааба за неизменную позицию Великобритании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, а также отметил практические шаги Великобритании в поддержку обороноспособности и внедрения реформ.

"Дмитрий Кулеба и Доминик Рааб договорились о дальнейшей координации действий в ООН и других международных организациях, углубление сотрудничества в миграционной сфере, обсудили развитие торговли и инвестиций между двумя странами", – сообщили в МИД.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы.

Отметим, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что Украина в рамках международной платформы по деоккупации Крыма готовится провести Крымский саммит, на который планирует пригласить российскую делегацию.