Украина планирует ввести санкции против Никарагуа

Кабмин предлагает СНБО ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения почетного консула в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Зеркало недели.

"Предлагается проект, который предусматривает внесение предложений по применению жестких секторальных санкций к республике Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства, а именно неправомерным и не согласованным с Украиной назначением почетного консула на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь", – сказал вицепремьер-министр Украины, министр временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Проект решения вынесут на рассмотрение СНБО после внесения правок.

Напомним, 28 сентября Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения инициативу расширить санкционный список лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста.