Послы ЕС одобрили санкции против РФ за Крымский мост, – журналист
Одобрены ограничения против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста.
В понедельник, 28 сентября, Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения инициативу расширить санкционный список лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины.
Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", – уточнил он.
Ограничения будут официально оформлены на текущей неделе.
При этом Йозвяк не назвал, против кого конкретно будут введены европейские санкции.
В начале сентября Йозвяк говорил, что представители Кипра в Евросоюзе блокируют санкции за строительство Крымского моста.
Отметим, Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста.