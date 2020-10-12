Президент Польши Дуда высказал свою поддержку Украине перед агрессией России

Президент Польши Анджей Дуда в воскресенье, 11 октября, начал свой визит в Украину. Во время посещения польского военного кладбища в поселке Быковня он подчеркнул, что поддерживает Украину перед агрессией России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Та агрессия, которая захватила Крым, захватила земли Донецка и Луганска - трагедия, с которой мир, Европа никогда не смогут смириться", - заявил он.

Дуда сказал, что Польша и Украина стоят "бок о бок перед лицом новой российской агрессии".

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"Сегодня наш долг - восстановить и Украине, и Европе те границы, которые должны быть, и которые являются границами честности, международного права, справедливости и просто обычной порядочности. Это то, чего требует сегодня память о тех, кто похоронен здесь, в Быковне, в этом лесу", - заявил Дуда.

Президент Польши написал на своей странице в Twitter, что посетил польское военное кладбище в Быковне для почтения памяти польских узников с украинского Катынского списка, которых замордовали 80 лет назад в НКВД.

Как сообщалось ранее, 12 октября в Киеве пройдут переговоры Зеленского и Дуды. Официальная церемония встречи состоится в Мариинском дворце, где будут подписаны украинско-польские документы. Кроме того, 13 октября Зеленский и Дуда посетят Одессу, примут участие в работе украинско-польского экономического форума.