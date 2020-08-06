Президент Дуда добавил Украину в свою инаугурационную речь

Одной из задач в новой каденции Анджей Дуда назвал помощь в восстановлении полного суверенитета Украины.

Сегодня, 6 августа, в Варшаве, в зале пленарных заседаний Сейма прошла торжественная церемония инаугурации Анджея Дуды, переизбранного на второй срок по результатам выборов президента.

Церемонию транслировали польские телеканалы, а также Facebook-страница Канцелярии президента Польши.

Во время инаугурации новоизбранный президент принес присягу верности польскому народу, а также произнес свою первую речь во второй каденции.

"В выборах приняли участие более 20 миллионов избирателей. Это большая победа для польской демократии. За меня проголосовало почти 10,5 миллиона человек. Для меня это большая ответственность", – сказал Дуда, отметив, что выборы проходили в очень сложных условиях.

На последующие пять лет основными вопросами для себя президент назвал "семью, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство", также поддержку аграрного сектора.

Фото: Polskieradio.pl

Среди прочего в инаугурационной речи Дуда пообещал лоббировать интересы Украины в ОБСЕ. Польский лидер упомянул, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и видит задачей для страны помощь в восстановлении полного суверенитета Украины.

Напомним 12 июля в Польше состоялся второй тур президентских выборов. С минимальным перевесом победу одержал действующий глава государства Анджей Дуда. По результатам подсчетов, при явке в 68.18%, Анджей Дуда набрал 51.03% (10 440 648 голосов), а его конкурент во втором туре Рафал Тшасковский – 48.97% (10 018 263 голосов).