Зеленский признал, что потерпел неудачу в установлении мира на Донбассе

Владимир Зеленский открыто признал, что не выполнил свое обещание установить мир в стране и вернуть захваченные территории Донбасса. Более того, по словам президента, Киев не готов пойти на выполнение минских соглашений в части автономного статуса для Донбасса и проведения там выборов, до момента передачи под контроль Украины восточной границы.

Об этом президент Украины сообщил британскому журналисту Стивену Сакуру в интервью для "BBC".

В частности, "Вы пообещали вашему народу, что вы завершите конфликт на Востоке Украины. И что вы сделаете это восстанавливая территориальную целостность вашей страны. В этом за полтора года Вы потерпели неудачу", – спросил журналист у Зеленского.

"Это очень сложный вопрос. Да я хочу сделать это быстрее. Я понимаю, каждый день, который проходит, мы теряем наших людей. Но, все-таки, мы разблокировали "нормандский" процесс – это диалог. Мы посадили всех за стол. ... Мы вернули 140 людей которые были в тюрьмах. 140 украинцев. Вы знаете, сегодня 75 дней "тишины", 75 дней не стреляют. У нас действительно есть выстрелы с временно оккупированной стороны...", – ответил Зеленский.

Британский журналист перебил политика: "Но господин президент, это же неправда. Нет мира, нет тишины. Наблюдатели ОБСЕ, которые следят за ситуацией на Востоке, сообщили о 1400 случаев нарушения режима прекращения огня с июля месяца. Вы заявляете, что обмен пленными и перемирие изменили ситуацию, однако правда в том, что нет".

"Это так, Стивен. Я понимаю, что если есть такие сложные и трагичные цифры, но если мы сравниваем с вами 14 тысяч и, например, в такой же точно период времени раньше – это было 80 или 90 тысяч нарушений – то вы видите большую разницу. Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны сделать того, что приведет к эскалации конфликта. Но самый главный результат – это то, что 75 дней погиб один человек. Один. И я считаю, что это наша победа. Отвечая на вопрос, или мы сделали... Тут вы правы – мы не сделали того, что обещали", – сообщил президент.

Видео: YouTube / BBC News Україна

На что Стивен Сакур уточнил: "Вы пообещали быть честным со своим народом. Признайте, что пока Владимир Путин при власти в Москве, нет никакой возможности для мира, при котором вы вернете все свои территории, которые вы больше не контролируете. Путин четко дал понять, что мир на востоке Украины наступит только в том случае, если вы предоставите отдельным регионам на востоке специальный автономный статус, проведете выборы на этих территориях и разрешите им голосовать. И только после этого вы сможете вернуть ваши войска назад на свою внешнюю границу. Вы готовы это принять?".

"Мы понимаем все сегодня, что у нас есть только Нормандский формат, и мы идем в "минском" направлении. Мы понимаем, что субъекты в Минском процессе – это мы и Российская Федерация. И мы благодарны ей за посредничество в ОБСЕ, на этом сложном пути. Но первый главный пункт был – обеспечить устойчивое прекращение огня. Я считаю, что на сегодня этот пункт выполнен", – сказал президент Украины.

Зеленский добавил: "Что касается многих вещей и слов, которые идут из Кремля. Я понимаю, для чего они идут, но я же хочу вам сказать, что мы готовы идти по "Минску". Что касается тех разногласий, которые есть у меня внутри, и в нашем обществе, с тем, что подписал господин Порошенко, да, они есть, и все знают – и госпожа Меркель, и господин Путин – я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе – это изменения в Конституции согласно децентрализации – оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которые они хотят, они на сегодня невозможны".

"И передача границы украинским властям после выборов – это неправильно. Мы не можем обеспечить безопасные выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди. Все это понимают. Но мы идем по "Минску". Надо, чтобы Минск был немного более гибким", – пояснил Зеленский.

Журналист ВВС уточнил повторно: "Дайте мне простой ответ – да или нет. Верите ли вы, что сможете заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, которая вернет вам все ваши территории, включая Крым?"

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", – заключил президент, добавив, что в случае, если он не сможет закончить войну, нужно, чтобы на его место пришел другой человек.