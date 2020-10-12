"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой", – Зеленский

Зеленский сказал, что в случае неудачи на должности президента для него не будет проблемой покинуть свою должность.

Во время визита в Лондон Владимир Зеленский дал интервью программе ВВС HARDtalk. На вопрос журналиста "готов ли он в случае неудачи на должности президента уйти и сказать своему народу, что больше не может его представлять" Зеленский ответил следующее:

"Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", - сказал Зеленский.

Во время разговора президент Украины поделился, что верит в возможность мирного соглашения с главой РФ Владимиром Путиным, благодаря которому Украине будут возвращены все ее временно оккупированные территории, включая Крым. Однако он подчеркнул, что это непростая задача, и для этого понадобится помощь всего мира.

Напомним, ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что разговаривать нужно напрямую с Путиным. Зеленский в интервью изданию Politico также говорил, что необходимо сохранить диалог с Путиным.