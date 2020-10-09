Украине нужна встреча в Нормандском формате - Ермак

Во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина заинтересована в скорой встрече в нормандском формате.

"Война продолжается на украинской территории, поэтому Украина больше всего заинтересована в скорейшем проведении следующей встречи в нормандской формате на высшем уровне. Наши партнеры - Германия и Франция - поддерживают нас в этом", - заявил Ермак.

Он подчеркнул, что стратегия Украины очень проста: жизнь каждого украинца является приоритетом. Ермак заявил, что именно благодаря договоренностям на уровне ТКГ, подтвержденным на встрече советников лидеров Нормандского формата, на востоке Украины более 70 дней сохраняется режим тишины.

"Сегодня ни у одной страны, которая поддерживает Украину, нет никакого сомнения, что с нашей стороны что-то не сделано, то не выполнено", - считает Ермак.

Глава ОП сказал, что Россия тоже должна соблюдать договоренности либо заявить о своей неготовности к этому.

Напомним, ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что разговаривать нужно напрямую с Путиным. Зеленский в интервью изданию Politico также говорил, что необходимо сохранить диалог с Путиным.