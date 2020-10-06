Разговаривать нужно напрямую с Путиным, – Кулеба

Глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что все результаты, которые удалось достичь в урегулировании конфликта востоке Украины, были благодаря нормандскому формату переговоров, где присутствовал Владимир Путин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на вопрос о том, не исчерпал ли себя нормандский формат, заявил, что именно благодаря ему можно встретиться с Путиным.

Это утверждение прозвучало в интервью BBС-Украина

"Нормандский формат – это единственный механизм, который позволил достичь тех результатов, которые мы уже имеем. Все они были достигнуты именно в нормандском формате. Мы понимаем, что разговаривать нужно напрямую с Владимиром Путиным. С ним можно встретиться только на саммите в нормандском формате", – сказал Кулеба.

Глава МИДа Украины подчеркнул, что необходимо ставить себе целью новый саммит, поскольку он будет мотивировать всех выполнить соглашения предыдущей встречи "четверки" и разрабатывать новые шаги по урегулированию ситуации.

Также Кулеба рассказал, что от "Минска" в минской группе осталось только название, поскольку переговоры ведутся онлайн, и сейчас на повестке дня вообще не стоит вопрос поездки в столицу Беларуси для проведения там встречи ТКГ.

Отметим, что Зеленский в свежем интервью изданию Politico также заявил, что необходимо сохранить диалог с Путиным.