Ермак рассказал, зачем в новом бюджете увеличили расходы на СБУ и МВД

Главы ОП заявил, что "Россия на безопасности не экономит", и рассказал, почему увеличили финансирование СБУ, разведки и подконтрольной Арсену Авакову ГСЧС.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что критика проекта бюджета, предложенного Кабмином Дениса Шмыгаля – это самопиар перед местными выборами в октябре.

Ермак у себя в Facebook написал о том, какой эффект на него произвела дискуссия относительно представленного в Верховной Раде проекта бюджета на следующий год.

"Это крайне безответственные попытки отдельных политиков пиариться, требуя сократить статьи бюджета, предусматривающие увеличение возможностей для защиты государства", – заявил глава ОП.

По его словам, чиновники не зря заложили в документ рост расходов на сектор обороны и безопасности: "Плюс почти 21 миллиард гривен. Всего (на этот сектор. – Ред.) предусмотрено 267 миллиардов, это больше всего за все годы независимости".

Из этой суммы почти столько же, сколько и в прошлом году – 117 млрд гривен – пойдет на расходы Министерства обороны.

Фото: Facebook / Андрій Єрмак

"Добавляется в следующем году Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Минобороны, СБУ. Плюс 10,8% будет у наших пограничников", – уточнил Ермак.

Оправдано такое увеличение расходов на спецслужбы, по словам главы ОП, тем, что "Россия на безопасности не экономит", а гибридная агрессия "всегда комплексная", и следует тратить деньги не только на армию.

Кроме того, Ермак сообщил, что особую критику вызывает увеличение в новом бюджете расходов на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, "поскольку управление ГСЧС осуществляется через систему Министерства внутренних дел, и поэтому удобно манипулировать в телеэфире, что и эти деньги идут на МВД".

Напомним, в пятницу, 18 сентября Кабинет министров представил Раде проект государственного бюджета на 2021 год, сразу с заложенным дефицитом в 270 миллиардов гривен. Как мы уже рассказывали, согласно проекту, минимальные пенсия и зарплата вырастут, а расходы государства на субсидии – сократятся.