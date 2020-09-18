Какими будут зарплаты и курс доллара в 2021: опубликован бюджет на следующий год

Кабинет министров в пятницу, 18 сентября представил в Верховной Раде государственный бюджет на 2021 год.

Выдержки из бюджета опубликовало издание "РБК-Украина". Приведем основные показатели:

Доходная часть бюджета должна вырасти на 9,4% и составить 1 трлн и 71 млрд гривен. Расходная часть – 1 трлн 350 млрд грн. Таким образом дефицит бюджета -2021 составляет 270 млрд гривен.

-2021 составляет 270 млрд гривен. Минимальная зарплата в 2021-ом вырастет на 30%, а повышение "минималки" будет двухэтапным: с 1 января – до 6000 гривен и с 1 июля – до 6500 гривен.

в 2021-ом вырастет на 30%, а повышение "минималки" будет двухэтапным: с 1 января – до 6000 гривен и с 1 июля – до 6500 гривен. Минимальная пенсия возрастет на 9,3%. Так, 1-го июля ее поднимут на 4,8% (с 1769 грн до 1854 грн). Еще раз минимальную пенсию на 4,3% увеличат 1-го декабря (с 1854 грн до 1934 гривен).

возрастет на 9,3%. Так, 1-го июля ее поднимут на 4,8% (с 1769 грн до 1854 грн). Еще раз минимальную пенсию на 4,3% увеличат 1-го декабря (с 1854 грн до 1934 гривен). Инфляция в следующем году, по расчетному прогнозу Кабмина, ускорится до уровня 7,3%.

в следующем году, по расчетному прогнозу Кабмина, ускорится до уровня 7,3%. Безработица в стране достигнет 9,2%.

в стране достигнет 9,2%. Проект госбюджета рассчитан на обменный курс в 29,1 гривны за доллар.

в 29,1 гривны за доллар. Расходы на оборону останутся такими же – 116,9 миллиарда гривен.

останутся такими же – 116,9 миллиарда гривен. На субсидии в 2021 заложена сумма в 36,6 млрд гривен, что на 6,9%, или на 2,7 млрд гривен меньше, чем было заложено в текущем 2020-ом году – 39,3 млрд гривен.

Кроме того, сообщается, что на обслуживание деятельности президента и его Офиса в следующем году запланированы расходы в 1 миллиард 267 миллионов гривен, что на 39,4% больше, чем закладывалось на текущий год – 909 миллионов гривен.

Также за миллиард гривен в 2021-ом перевалят расходы на Секретариат Кабинета министров, которые по сравнению с предыдущим годом вырастут на 13,9%. В частности, на следующий год на поддержание работы Кабмина в бюджете заложен 1 миллиард и 92 миллиона гривен, а в бюджете на 2020 год эта цифра составляла 959 миллионов гривен. Кроме того, на 12% вырастут расходы на Аппарат Верховной рады, достигнув отметки в 2 миллиарда и почти 283 миллиона гривен.

Недавно премьер Шмыгаль анонсировал курс доллара в бюджете-2021, который по подсчетам Кабмина оказался даже оптимистичнее, чем заложенные в этом году 29,5 гривен за доллар.