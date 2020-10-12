В Черкасской области кандидат в депутаты разливал людям водку и дарил колбасу

В Черкасской области кандидат в депутаты сельсовета от Радикальной партии Олега Ляшко предлагал потенциальным избирателям крепкий алкоголь и лично разливал спиртное по рюмкам. Об этом сообщила гражданская сеть Опора.

Отмечается, что в селе Красная Слобода Черкасского района, в воскресенье, 11 октября, проводили День казака. На празднике выступали различные творческие коллективы.

На мероприятии присутствовали кандидаты от разных партий в различные местные советы региона.

Собравшимся сельчанам предлагали кашу и спиртные напитки. Приглашал выпить и лично был "на разливе" спиртного кандидат в депутаты Краснослободского сельского совета от Радикальной партии Олега Ляшко, директор местного фермерского хозяйства Николай Дубина.

Позже кандидат вручал подарки присутствующим. Самому младшему подарил игрушку, а самому старшему вручил бутылку водки и батон колбасы.

Отметим, ранее с выборов в Одессе сняли клонов Филимоновых, Зеленских и Саакашвили. Официальной причиной снятия с выборов кандидатов-клонов назвали внесение денежного залога физическими лицами, а не партиями.

Напомним, ранее морскую партию Сергея Кивалова не допустили к участию в выборах из-за нехватки в ней женщин.