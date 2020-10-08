Местные выборы 2020

Во-первых, это не смешно. Как Украину накрыла бессмысленная политическая реклама

  • Серафима Таран
Во-первых, это не смешно. Как Украину накрыла бессмысленная политическая...

Коллаж: Фокус

Куда уходят смыслы из массовой коммуникации, почему кандидаты пытаются быть смешными, и когда это все закончится, Фокус спросил у психологов и политтехнологов.

Карантин в период избирательной кампании местных выборов-2020 значительно повлиял на активность кандидатов. Их штабам пришлось ломать голову, чем заменить привычные встречи с избирателями, открытия детских площадок и раздачу подарков детям. Поэтому многие сделали упор на рекламу и активность в соцсетях. В украинских городах все чаще появляются борды со странными лозунгами, а в интернете кандидаты соревнуются в количестве записанных смешных роликов. Борьба за внимание избирателя с каждым днем будет набирать все больше оборотов.

Опрошенные Фокусом политические эксперты говорят, что современная реклама работает по принципу "внимание — это все" и транслирует избирателю скорее эмоциональные, нежели смысловые месседжи. Все потому, что у граждан якобы изменилось восприятие. И, по мнению тех, кто оплачивает эту рекламу, эпатаж продается лучше, чем смысл.

Отсюда у кандидатов все больше попыток "хайпануть", и все меньше необходимости давать содержательные предвыборные обещания.

Молодежно и креативно

"Эх, Виталик! Как вы собираетесь за собой вести город, если даже [популярную среди молодежи соцсеть] "Тик-Ток" вести не можете", — говорит кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" (СН) Ирина Верещук в одном из своих предвыборных роликов. И за полминуты демонстрирует, как нужно делать политическую рекламу в соцсетях, участвуя в популярном челлендже "Переоденься по щелчку": из строгого костюма облачается в желтый дождевик и держит зеленый зонтик в руках.

Инструмент диалога. Ирина Верещук — о том, что Клико не умеет вести TikTik (x5)

Этот наряд Верещук обсуждается уже несколько недель. В соцсетях мелькнуло короткое видео со съемок ее предвыборного ролика, где "пані-мер", как она называет себя на бордах, в том же желтом плаще и с зеленым зонтиком в руках, пролетает над Стеклянным мостом на подобии Мэри Поппинс.

Креативом блеснула не только команда Верещук, но и пользователи "Фейсбук", которые прозвали кандидата "пані-мем", каламбуря ее слоган. Сама реклама так и не появилась в сети. Но благодаря потоку шуток целевая аудитория СН — а эта реклама была рассчитана на молодежь — точно узнала о существовании Ирины Верещук.

Молодых киевлян штаб СН также пытается завлечь роликами в стиле журнала Vogue "Что в сумке у знаменитостей". Верещук уже испробовала такой формат, рассказав о своем стиле и детских комплексах. О тех, кто реже проводит время в соцсетях, "пани"-кандидат также не забыла: в столице часто можно встретить интерактивные билборды, на которых она игриво подмигивает проезжающим автомобилистам.

Безысходность. Одно из рекламных видео Верещук рассказывает о судьбе парня, пытающегося спастись от кандидатки в мэры Киева

"Современная политическая реклама нудная и пресная", — говорил четыре месяца назад на своем Youtube-канале нынешний кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула. И вспоминал ролики украинских политиков времен 90-х и начала 2000-х годов — настоящий кладезь креатива. К примеру, мультипликационная реклама кандидата в президенты в 1999 г. Александра Мороза, где тот появляется в образе сказочного персонажа в красной шапке, с бородой и посохом в руках, и дует ледяным ветром на представителей старой власти. Так по сюжету он боролся с теми, кто грабит простой народ. Или рекламный ролик "Блока Наталии Витренко" на парламентских выборах в 2006 г., где школьница во время урока поднимает руку и просит на русском языке выйти в туалет, а учительница строго отвечает: "Кажи державною мовою!".

В тени Русланы Писанки. Украинская телереклама 90-х не была лишена креативности

Сам же Притула, как комик со стажем, особой оригинальностью не отличился и слоганом для своей избирательной кампании взял "Я тут живу". Ему припомнили билборды с точно такими же словами и фотографией шоумена, которые рекламировали один из жилых комплексов в Киевской области несколько лет назад.

Хорошо сидим. Червоненко опубликовал вторую серию политической рекламы в антураже сериала "Ликвидация"

К счастью, у других участников местных выборов оказалось больше творческого потенциала, чем у Сергея Притулы. Например, экс-министр транспорта и связи, а ныне кандидат в мэры Одессы от партии "Наш край" Евгений Червоненко открыл в себе актерский талант и снялся в предвыборном ролике в стиле запрещенного в Украине российского детективного сериала "Ликвидация". По сюжету начальник отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска, в образе которого появляется Червоненко, приходит на встречу с местными криминальными авторитетами и ставит ультиматум. "Слушайте меня все, кто имеет уши: Одессу я вам деребанить больше не дам. Шайка ваша деятельность свою преступную прекращает. А если нет – сядут все", — угрожает Червоненко в предвыборном ролике. Ему удалось вжиться в роль своего рода "решалы" из 90-х в кожаном пиджаке и кепи. Впрочем, во второй серии рекламы кандидат остается сидеть на том же самом месте — меняется лишь содержание диалога, в котором теперь упоминаются одесситы и коррумпированные чиновники.

Вызывающе, но без смыслов

Внимание – это новая валюта, без который не может существовать политическая реклама. "Причем если раньше внимание служило входным билетом к более глубоким уровням взаимодействия – интересу, желанию, действию – то сейчас внимание и есть конечная цель рекламного сообщения", — объясняет Фокусу политический психолог Светлана Чунихина.

Кандидаты предпочитают быть эпатажными, потому что это наиболее простой способ воздействия на избирателя. Достаточно вспомнить рекламные ролики экс-нардепа Олега Ляшко с вилами, хреном, коровами и "яйцами, которых не хватает оппозиции".

Крепкие вила. Эпатажная реклама помогла Ляшко занять 3 место на президентских выборах 2014 года и завести в Раду политсилу своего имени

"В идеале в рекламной кампании должны быть смыслы. Хорошо, если они эмоционально значимы. Например, слоганы "Мake Аmerica great again" [лозунг предвыборной кампании Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году], или "Вернем страну народу"" [лозунг "Коммунистической партии Украины" на парламентских выборах в 2012 году]", — говорит Чунихина.

Но проблема в том, что за последнее десятилетие социальные сети настолько глубоко проникли в рекламу, медиа, политику, что практически слились с ними. Люди стали чаще потреблять именно эмоционально значимый контекст. А навыки взаимодействия с более сложной информацией, которая касается целей, ценностей, постепенно утратились.

Исключение, ставшее правилом. То, что раньше вызывало смех, теперь кажется приемлемой формой "диалога с избирателями"

Это не значит, что из политики совсем уходят смыслы, добавляет психолог. Наоборот, они потенциально множатся и усложняются. Но уходят смыслы из рекламы и других массовых форм коммуникации. Поскольку смыслов на нашем политическом рынке сейчас никто не генерирует, то избиратели будут принимать решение в обход рекламы — по обрывкам идей, эмоций, концептов, теорий заговора, которые имеются на момент выборов.

Ближе к избирателю

Политтехнолог Денис Богуш рассказывает Фокусу, что любая политическая реклама работает на четыре вида рейтинга: рейтинг узнаваемости, доверия, электоральный рейтинг и антирейтинг.

По словам эксперта, одного эпатажа достаточно только на первом этапе, чтобы привлечь внимание избирателя. Дальше кандидат должен рассказывать, чем занимается — проблемами ветеранов, пенсионеров, женщин и т.д., чтобы убедить избирателя в том, что нужно прийти и проголосовать именно за конкретную политическую силу, потому что ее победа изменит жизнь к лучшему.

Многим нынешним кандидатам не удается качественно генерировать смыслы. Как пример, рекламная кампания партии "Евросолидарность" в Киеве, которую пятый президент Петр Порошенко ведет от лица жены.

Марина Порошенко в образе "берегини" держит на руках маленькую девочку в медицинской маске и обещает "помогать и защитать".

Марина Порошенко, местные выборы, реклама, политическая реклама, фото, б...

Крепкие объятия. Семья Порошенко мобилизирует своих сторонников тоталитарной эстетикой

"Политик, который на своих рекламных изображениях гладит ребенка, прижимает ребенка, целует ребенка, заявляет, что спасет ребенка, — это все запрещенный прием и к тому же "цитата" старых тоталитарных (авторитарных) идеологий. Как известно, диктаторов любили изображать с детьми, чтобы их "очеловечить", — иронизирует доктор философских наук Андрей Баумейстер, комментируя билборды "Евросолидарности".

По словам опрошенных экспертов, главные критерии эффективности рекламы — простота и близость к избирателю. Но на нынешних выборах она воспринимается не столько, как средство продвижение, сколько как антураж. Большинство участников не могут оправиться от прошлогодних парламентских выборов и пытаются любыми способами задержаться на профессиональной арене. Отсюда бессодержательные для местного избирателя месседжи и хайп.

"Самое главное — людям это нравится. Потому что политическое содержание тяжело воспринимать, в нем надо разбираться, участвовать. А хайп — то, что легко заходит. И раз результат есть — кто-то побеждает, а кто-то проигрывает — реклама работает", — резюмирует политтехнолог Сергей Гайдай.