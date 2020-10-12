В Великобритании Зеленский провел закрытую встречу с главой Ми-6, – СМИ

Во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу главой МИ-6 Ричардом Муром, которую британцы и украинцы не стали афишировать.

Об том сообщает Зеркало недели со ссылкой на источники.

Обозреватель отдела международной политики издания Владимир Кравченко в своей статье отмечает, что правительство Британии поручило главе секретной службы донести Зеленскому те месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать премьер Борис Джонсон.

Кроме Зеленского с украинской стороны на встрече присутствовал глава СБУ Иван Баканов, однако не было представителей Офиса президента.

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Издание пишет, что на встрече обсуждались три основные темы:

Первая – стремление Офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции.

Вторая — ситуация на Донбассе и действия там России.

Третья – окружение Зеленского, имеющее значительное влияние на главу украинского государства.

По информации источника издания, закрытость встречи была продиктована обсуждением персон из окружения Зеленского.

"Раньше тему ближайшего окружения президента на переговорах с главой Украинского государства поднимали американцы. Но их кейс был давлением на власть. В случае же британцев это было предупреждением. На тот случай, если Зеленский не до конца отдает себе отчет в действиях людей, с которыми его ассоциируют", – пишет Кравченко.

Он также отметил, что сама встреча президента с главой МИ-6 говорит о высокой степени интереса Уайтхолла к Украине.

Напомним, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Владимир Зеленский во время неформального разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО (ПДЧ).