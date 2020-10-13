Вопрос Крыма закрыт только в сознании обитателей Кремля, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос возвращения аннексированного Крыма в состав Украины закрыт лишь для Кремля, для Киева и остального мира вопрос остается открытым. Об этом министр сказал во время брифинга.

"Вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании обитателей Кремля. Для остального мира и для самих россиян, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины", – сказал Кулеба.

По словам главы МИД Украины, все преступления, которые оккупанты совершают на полуострове, фиксируются.

"Безусловно, наступит время, когда все они добавятся к делу, и Россия понесет за них ответственность", – сказал Кулеба.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что антироссийские санкции должны продолжаться до полной деоккупации Крыма.