В Киеве начался объединенный "марш УПА" (фото, видео)

В среду, 14 октября, в Киеве началось шествие, приуроченное ко Дню защитника Украины (считается, что УПА была создана на Покрову 14 октября 1942 года), сообщает корреспондент Фокуса с места событий.

Организаторами мероприятия выступили "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор", а также ряд ветеранских и патриотических организаций.

Марш пройдет по центральным улицам Киева, а завершится на улице Банковой, где участники марша объявят требования к властям. Большинство участников акции проигнорировали требования карантина и пришли на мероприятие без масок.

Как Андрей Билецкий рассказал коррепонденту Фокуса, участникам колонны "Национального корпуса" маски в ближайшее время выдадут.

Представители "Свободы" и Нацкорпуса собрались возле памятника Тараса Шевченко. Среди них – лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Кроме того, были замечены представители партии "Батькивщина".

Стоит отметить, что на месте присутствует только полиция диалога, которая отказалась отвечать на вопрос, планируют ли правоохранительные органы выписывать штрафы за нарушение масочного режима. Сотрудники полиции также не смогли ответить, где находятся их координаторы.

Активисты планируют потребовать предоставления права украинским военнослужащим на Донбассе открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков.

Как рассказал Фокусу лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, кроме требования отказаться от замораживания конфликта на Донбассе, у националистов есть и другие претензии к президенту Зеленскому.

"Гражданин Зеленский должен был задать вопрос: вы согласны с тем, что я без референдума продал украинскую землю? Вы согласны с тотальной приватизацией, в т.ч. и полностью прибыльных предприятий?" — перечисляет Билецкий вопросы, которые можно было бы задать гражданам, и тут же добавляет, что проведение такого опроса не предусмотрено законодательством.

"Я похож на белого пушистого зайчика и из-за этого мне можно все. Это очень странная позиция для президента (...) Он хочет играть в народовластие, но для этого нужно принять закон о референдуме", — рассказал националист Фокусу.