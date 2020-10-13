Без гетмана во главе. Как проходили акции националистов на Покрову и чего ждать в этот раз

На что были похожи знаковые акции прошлых годов и есть ли протестный потенциал у завтрашнего объединенного марша правых, рассказывает Фокус.

Объединенный марш националистов в День защитника Украины начнется в 14:00 в парке Тараса Шевченко. Активисты "Свободы", "Нацкорпуса" и "Правого сектора" пройдут по центру Киева – через Крещатик и Майдан Независимости – на улицу Банковую.

"Это будет шествие-протест против пятой колонны в Украине – коллаборационистов и пророссийских представителей, которые толкают страну в пропасть", – рассказывает Максим Жорин, руководитель центрального штаба Нацкорпуса об акции 14 октября 2020 года. Он называет несколько фамилий таких "героев" – народного депутата Виктора Медведчука и заместителя главы президентской администрации Виктора Януковича Андрея Портнова. "Когда мы говорим о борьбе с пятой колонной, есть четкие цели. Из политической жизни Украины навсегда должны исчезнуть адепты "русского мира", а с информационного поля – враждебная пропаганда", – настаивает он.

Национальный корпус – один из трех организаторов и участников "Марша УПА 2020". Рядом с его представителями на центральные улицы Киева выйдут активисты "Свободы" и "Правого сектора". Они заранее озвучили конкретные требования к власти: принять закон о коллаборантах, разрешить украинским военным открывать огонь в ответ на вражеские обстрелы, лишить лицензии на вещание нескольких телеканалов, которые называют пророссийскими. Полный список обещают озвучить у дверей Офиса президента.

Во имя борьбы с коммунизмом

Марш 14 октября уже называют традиционным. На самом деле, в истории он уже шестнадцатый по счету. Первый – в поддержку воинов Украинской повстанческой армии (УПА) – состоялся в 2005-м, сразу после Оранжевой революции. Главные его организаторы – УНА-УНСО, в то время одна из самых известных националистических организаций. Это ее представители участвовали в акции "Украина без Кучмы" и протестовали против визитов в Украину глав Русской православной церкви. Почти каждая акция не обходилась без стычек с правоохранителями и задержаний.

Марш 15 октября 2005 года – не исключение. У Бессарабского рынка колона националистов встретилась со сторонниками социалистки Натальи Ветренко, пророссийской организации "Верните казачества" и Евразийского союза молодежи гражданина РФ Александра Дугина. Последний из-за позиции по Украине ныне в санкционных списках США и ЕС. Участники первого марша вспоминают, как они срывали флаги СССР, бросали в коммунистов яйца и пакеты с кефиром, а после пошли врукопашную. В результате нескольких участников акции задержала милиция.

Накануне проведения второго марша в 2006 году суд запретил чествовать героев УПА в центре Киева. Но, несмотря на это, несколько десятков активистов пришли на Майдан уже вечером, чтобы предотвращать провокации. И даже установили несколько палаток. Ночью к ним неожиданно приехал министр внутренних дел Юрий Луценко, после разговора милиция и "Беркут" перекрыли все вокруг Майдана. А уже утром колона пошла по центру Киева – в сторону музея Монумента жертвам Голодомора. Тем временем левые сконцентрировались возле памятника Ленину. В их сторону прилетело несколько петард, за что активисты были арестованы.

В 2007-м место встречи коммунистов оставалось неизменным – они ждали националистов на Бессарабке, принесли плакаты, например, с надписью "ОУН-УПА – позор нации!", и включили динамики: "Мы русские, а русские не сдаются ...". Милиция хотя и организовала кордон, но не смогла уберечь "красных" от нескольких яиц.

Во время проведения второго марша УПА у здания СБУ внезапно начинается драка с "Беркутом". Фото УНИАН

2008-й – первый год, когда организаторам акции стало тесно в оргкомитете. "Свобода", которой суд запретил проводить марш 14 октября, организовала концерт патриотической музыки, а альтернативную ходу провели ультраправые "Патриот Украины" и "Братство" Корчинского. Последние ввязались в массовую драку у стен здания СБУ, за что более сотни человек были задержаны.

Таким образом, "Свобода" решила остаться в политике и играть по правилам, не увлекаясь радикальными высказываниями. Те, кто играть по правилам не захотел – ушли в ряды ультраправых.

Против власти

С 2010 года Марш с каждым годом становился все более похожим не на патриотическую акцию, а политическую – ее участниками оказываются не только представители общественных организаций и ветераны УПА, но и политики. В первую очередь, оппозиционные. Реакция со стороны власти последовала соответствующая.

И это не только запреты через суд, но и другие ограничения. В 2010-м, когда президентом уже был Виктор Янукович, милиция попыталась заблокировать проезд участников марша из регионов. На въездах в Киев автобусы останавливали правоохранители, высаживали людей, а водителям угрожали лишением лицензий.

Во времена Януковича участники марша уже не столько настаивали на признании воинов УПА на государственном уровне – понимали в тех условиях это невозможно, как выступали против действующего президента. В 2011-м из толпы можно услышать выкрики: "Зека геть!".

Место начала Марша неизменно – парк Тараса Шевченко. Фото УНИАН

В 2012 году – 70-я годовщина создания УПА, и в Киеве собрался, пожалуй, самый многочисленный митинг – тридцатитысячный. Участники вновь вспоминают о коммунистах – горят красные стяги, а с ними и флаги "Партии регионов".

Майдан и новые требования

После Революции Достоинства и прихода к власти президента Петра Порошенко требования участников марша обрели новый смысл. Оба запроса – запретить коммунистическую идеологию и признать бойцов УПА борцами за независимость – были выполнены в 2015-м. В тот же год 14 октября стал Днем защитника Украины – впервые праздничным и нерабочим.

Но выполнение старых требований – не гарантия не появления новых. Среди них: освободить так называемых политических заключенных – участников беспорядков на площади Конституции 31 августа 2015-го. Тогда от травм умерли четыре бойца Нацгвардии. Задержанными и подозреваемыми в организации массовых беспорядков оказались несколько "свободовцев", в том числе Юрий Сиротюк. 14 октября 2015-го представители "Свободы" и "Правого сектора" прошли маршем по Киеву и провели митинг у Лукьяновского СИЗО.

Последующие несколько лет марши 14 октября стали менее многочисленными, а колонны разрозненными. Например, в 2016-м прошло две параллельные акции: от монумента "Родина-Мать" на Арсенальную двигался "Нацкорпус", а "свободовцы" и представители Организации украинских националистов от памятника Шевченко к Михайловской площади. Спустя два года история повторилась.

Марш УПА в 2019 году: националисты протестовали против "капитуляции". Фото Getty Images

Объединиться правым удалось лишь в 2019-м, уже после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Тогда возникли и новые требования: отказ от разведения войск в Донбассе и проведения местных выборов в ОРДЛО. В прошлом остались и столкновения с полицией – часть участников марша теперь и сами правоохранители.

Ныне марш 14 октября – скорее традиция, нажали инструмент для достижения неких политических целей. Лидеры правых – "Свободы", "Правого Сектора" и "Нацкорпуса" – хотя и делают громкие заявления о капитуляции, пятой колоне и общем враге Путине, но при этом реального влияния на власть не имеют, как и шансов войти в нее в ближайшие годы. Это доказывают соцопросы. Например, по данным Киевского международного института социологии, рейтинг ВО "Свобода" – на уровне 2%, Национального корпуса – 0,5%, а партия "Правый сектор" в итоговые таблицы вообще не попадает.

Другое дело, что патриотическими настроениями 14 октября могут воспользоваться другие политсилы, например, "Европейская солидарность", которая и так активно эксплуатирует украинскую идею. Но участниками марша правых ни Петр Порошенко, ни его партийцы, тем более под партийными флагами, стать, скорее всего, не смогут.