"Я похож на зайчика и мне можно все?". Билецкий назвал главные претензии националистов к Зеленскому

Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий назвал инициативу президента Владимира Зеленского о пяти важных вопросах "плохим каламбуром". Об этом сообщил Билецкий в комментарии Фокусу.

"Это похоже на плохой каламбур, мне кажется. Гражданин Зеленский должен был задать вопрос: вы согласны с тем, что я без референдума продал украинскую землю? Вы согласны с тотальной приватизацией, в том числе и полностью прибыльных предприятий? Вы согласны с фактически односторонним перемирием, когда нашим солдатам выписывают штраф? Это вопросы, которые можно было бы задать", – считает лидер Нацкопуса.

По словам Билецкого, подобный опрос является растратой государственных денег.

"А если серьезно об этом говорить, то это антиконстуционно и вопрос номер один: за чей счет? Этот опрос это в прямом смысле слова – растрата государственных денег", – говорит Билецкий.

Он также отмечает, что в случае, если опрос проводится не за государственный счет, возникает другой вопрос.

"Каким образом гражданин Зеленский, пребывая в должности президента, может принимать подарки в 3-8 млн долларов, или сколько там будет стоить этот опрос. Каким образом и от кого он собирается принять деньги на этот опрос? Очень плохо, когда такой правовой нигилизм начинается с президента, с таких мелочей. Я похож на белого пушистого зайчика, и из-за этого мне можно все. Это очень странная позиция", – подчеркивает глава Нацкорпуса.

В это же время, Билецкий считает, что путь к миру не может быть легким, и вряд ли ситуация разрешат подобного рода опросы. Он отмечает, что Украина может прийти к миру "хорватским путем", политическим или военно-политическим. Билецкий считает, что сила дипломатии зависит от "экономики государства, единства общества и от силы армии".

В это же время, Зеленский предпринимает совершенно иные шаги, отмечает глава Нацкорпуса.

"Он хочет играть в народовластие, но для этого должен быть принят закон про референдум. Правда, тогда может случиться, что люди смогут задать свои вопросы. Например, о рынке земли. Референдума нет, а есть какие-то клоунские опросы Зеленского", – подытожил Билецкий.

Ранее Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

Отметим, что в ЦИК не знали о планах Зеленского провести опрос в день местных выборов. В Комитете избирателей Украины отметили, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом.

Опрос в отличие от референдума не будет иметь юридических последствий, говорят в ОП.

Позже Зеленский добавил, что на всенародном опросе украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.