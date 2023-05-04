Медведев назвал Борреля дураком и предупредил об эскалации из-за атаки на Кремль

По мнению Медведева, США и страны Европы хотят именно обострения "конфликта" России с Украиной и якобы одобрили "совершенный Киевом теракт".

В четверг, 4 мая, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который призвал Россию не использовать атаку дронов на Кремль в качестве предлога для дальнейшей эскалации. Свой ответ главе европейской дипломатии Медведев опубликовал в англоязычном Twitter-аккаунте.

"Боррель высказался против использования атаки на Кремль для возможной дальнейшей эскалации конфликта. Наглый старый дурак. Именно к эскалации конфликта и приведет теракт, совершенный киевскими властями под руководством США и одобренный руководством ЕС. Это как раз то, чего хотят Вашингтон и многие тупицы в Брюсселе", – написал экс-президент Российской Федерации.

Жозеп Боррель прокомментировал сообщения об атаке на Кремль

Как сообщает "Европейская правда", 4 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Москву не использовать предполагаемую атаку БПЛА на Кремль в качестве предлога для дальнейшей эскалации войны.

"Я знаю об этом. Я видел новости. Я слышал президента Зеленского. И президент Зеленский очень четко заявил, что Украина не причастна к этим атакам", – сказал глава европейской дипломатии перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Он подчеркнул, что украинские воины защищают собственную страну и воюют на ее территории, и добавил, что эти удары могут стать поводом для новых атак и мобилизации дополнительных войск в России.

"Самое главное, что мы должны продолжать поддерживать Украину в военном, политическом и экономическом плане. Лучшим урегулированием войны для России было бы ее прекращение и вывод всех российских войск из Украины", – отметил Боррель.

Напомним, 3 мая Дмитрий Медведев призвал к физическому устранению президента Украины Владимира Зеленского. Так он отреагировал на инцидент с якобы атакой украинского БПЛА здания Кремля, которая произошла ночью.

В этот же день председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "теракт" против президента страны-агрессора Владимира Путина является нападением на Россию и призвал к применению оружия, способного "остановить и уничтожить киевский режим".