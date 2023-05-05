Зеленский в Гааге пообещал для россиян "плохие новости" (видео)

По словам главы государства, он не уезжает из дружественных стран без конкретных результатов, направленных на усиление ВСУ и общей безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нидерланды заявил, что жителей России ждут "плохие новости". Об этом стало известно из видео-трансляции пресс-конференции с главами правительств Бельгии и Нидерландов, которую транслировала пресс-служба Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, он не желает оставлять Украину в период военных действий, поскольку это может подорвать мораль и мотивацию украинского народа и военных.

Он заметил, что не уезжает из дружественных стран без конкретных результатов, направленных на усиление ВСУ и общей безопасности Украины.

"Я уезжаю из своей страны всегда на короткий срок потому, что это нужно, а не потому, что я хочу. Для того чтобы привезти для россиян некоторые плохие новости, я сейчас в Гааге, вчера был в Финляндии. Мы близки к справедливости", – обозначил президент.

Напомним, 4 мая Владимир Зеленский выступил с речью в Гааге. Там он рассказал о преступлениях, которые ежедневно совершают в Украине российские оккупанты. Это является причиной для того, чтобы повторить опыт Нюрнбергского процесса.

Также глава государства рассказал, что официальный Киев хочет получить от НАТО уже сейчас. Речь идет не о досрочном вступлении в Альянс.

Кроме того, 3 мая Владимир Зеленский во время визита в Финляндию заявил, что Украина получит истребители от западных партнеров, но произойдет это только после успешного контрнаступления ВСУ.