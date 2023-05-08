Украина 9 мая будет отмечать новый праздник: Зеленский подписал указ (видео)

Кроме празднования 9 мая Дня Европы, глава государства также хочет установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Соответствующий законопроект он уже внес в Верховную Раду.

С 2023 года в Украине 9 мая будут отмечать новый праздник — День Европы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращение в понедельник, 8 мая.

По словам главы государства, он подписал указ об установлении 9 мая нового праздника — Дня Европы. Также Зеленский подал в парламент законопроект, который устанавливает 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Глава государства подчеркнул, что таким образом хочет возвратить Украине честную историю без идеологических примесей.

"Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Вермахта", — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что Украина никогда не забудет вклад своего народа в победу над нацизмом. Более того, Киев никому не позволит лгать, будто победа в той войне могла состояться и без участия какой-либо страны или народа.

Также Владимир Зеленский пообещал, что у нашей страны скоро появится еще один праздник — День победы Украины, который ВСУ приближают вместе с европейскими странами.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы

Владимир Зеленский в своем видеообращении также сказал, что уже подписал указ о праздновании 9 мая исторического единства Украины с другими европейскими государствами, которые побороли нацизм.

"Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы", — сказал украинский лидер.

Отметим, что День Европы – это праздник, который отмечается 9 мая в Европейском Союзе и других странах как празднование мира и единства на континенте.

День Европы вместе с единой валютой (евро), флагом и гимном является символом ЕС с 1985 года. Ранее на европейском уровне День Европы отмечался 5 мая, но теперь эта дата осталась лишь ежегодным упоминанием об учреждении Совета Европы.

В этот день проводят образовательные мероприятия о Европейском Союзе, культурных и творческих инициативах, выступают в поддержку европейской интеграции, происходит вручение знаков отличия или премий. Флаг играет немаловажную роль в общих торжествах в качестве еще одного символа.

Напомним, Украина — это единственное государство, которое, не являясь членом Евросоюза, отмечает на государственном уровне День Европы. Впервые мероприятия, посвященные этому дню, проводились в 2003 году.

СМИ также писали о том, что 21 апреля 2022 года президент Украины Владимр Зеленский подписал указ о создании Совета по восстановлению Украины. Руководят новосозданным органом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.