"Рада вернуться в Киев": глава Еврокомиссии приехала в Украину (фото)

Урсула фон дер Ляйен отметила, что украинская столица сейчас - самое подходящее место для того, чтобы отпраздновать День Европы, так как украинцы каждый день защищают не только свою страну, но и европейские ценности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 9 мая, приехала в Киев. Об этом политик написала на своей странице в Твиттере.

"Рада вернуться в Киев. Где ежедневно защищают ценности, которые нам важны", — отметила фон дер Ляйен в соцсети.

Глава Еврокомиссии добавила, что Киев сегодня — самое подходящее место для празднования Дня Европы.

Кроме того политик поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за решение сделать 9 мая в Украине государственным праздником в честь Дня Европы.

Напомним, в понедельник, 8 мая, стало известно, что Урсула фон дер Ляйен посетит Киев в праздник Дня Европы. Во время этой деловой поездки политик выразила намерение встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудить накопившиеся первоочередные вопросы.

Также 8 мая стало известно, что Украина 9 мая будет отмечать новый праздник. По словам главы государства, он подписал указ об установлении 9 мая нового праздника — Дня Европы. Также Зеленский подал в парламент законопроект, который устанавливает 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.