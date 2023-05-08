Непоколебимая поддержка ЕС: Урсула фон дер Ляйен посетит Киев в праздник Дня Европы (видео)

Глава Европарламента намерена разделить с украинцами нововведенный праздник исторического единства стран Европы, победивших нацизм.

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Во вторник, 9 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет с официальным визитом в Киев, где планирует провести втречу с презиидентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом, в понедельник 8 мая, стало известно от официальной пресс-службы Европейской комиссии.

"В День Европы, 9 мая, президент фон дер Ляйен посетит Киев, где встретится с президентом Зеленским, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС", — указано в сообщении ведомства в Twitter.

Новый праздник День Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении также сказал, что уже подписал указ о праздновании с 9 мая 2023 года в Украине будет нового праздника — Дня Европы. Данный праздник, по словам гаранта будет символизировать историческое единство Украины с другими европейскими государствами, которые побороли нацизм.

Также напомним, в понедельник, 8 мая президент Зеленский сообщил, что хочет установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Соответствующий законопроект он уже внес в Верховную Раду.

В начале февраля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев заверила, что Украина обязательно станет членом Европейского союза. На тот момент в Европарламенте приняли совместную резолюцию о членстве Украины в ЕС, которую утвердили 489 депутатов Европарламента.