"Сильнейшая армия на континенте": Польша одобрила резолюцию о вступлении Украины в НАТО

В документе сказано, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить "намного больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей".

Сенат Польши единогласно принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. Решение должно быть принято по чрезвычайной процедуре, как в случае с Финляндией. Об этом сообщает Польское радио.

"Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, разрабатываемую десятилетиями среди западных союзников. Защитникам нужна реальная поддержка путем более тесного политического и военного сотрудничества со странами НАТО", — говорится в документе.

Кроме того, польская сторона подчеркивает, что Украина сегодня имеет сильнейшую армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом.

В резолюции отмечено, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить "намного больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей".

"Вильнюсский саммит должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству. Сенат Республики Польша считает, что вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением — как в случае Финляндии и Швеции — результатом стратегического анализа вызовов и угроз вне восточной границы Альянса", — убеждены в Польше.

В резолюции также идет речь о том, что Россия представляет вторжение в Украину как защиту от НАТО, поэтому на Украине останавливаться не собирается и эту угрозу Альянс видит.

"Альянс определил эту угрозу во время прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде. Польша, Литва, Латвия и Эстония правильно оценили российскую угрозу. Большинство европейских столиц только сейчас соглашаются с нами", — говорится в резолюции.

К слову, журналисты сообщают, что президентские выборы в Турции, которые запланированы на ближайшее воскресенье, 14 мая, могут повлиять на отношения с РФ, президент которой Владимир Путин считается близким союзником Реджепа Тайипа Эрдогана.

9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в Альянс, вопрос сейчас только во времени, когда это случится.