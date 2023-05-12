После войны в Украине появятся две волонтерские политические партии и одна ветеранская, — эксперт

По мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, партия участников боевых действий может быть реинкарнацией "Народного фронта". А у волонтеров будет две основы — полуолигархическая и от Офиса президента.

Украинское общество запросит новые политические силы сразу после окончания войны. Ведь старые партии вряд ли смогут в полном объеме сохранить своего избирателя, а о новых политических проектах пока ничего не известно. Об этом в комментарии Фокусу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Уже сейчас можно прогнозировать появление новых политических проектов — это как минимум ветеранский проект, эдакая реинкарнация "Народного фронта". Также видится два волонтерских проекта – один, так называемый, полуолигархический, другой – от Офиса президента. Именно за ветеранами и волонтерами последуют избиратели, они воевали, освобождали, помогали", — говорит Небоженко.

Он уверен, что проект "Слуга народа" себя не оправдал — после войны будет сложно с ним работать. Но просто так его похоронить тоже не получится, ведь это дискредитирует президента, являвшегося его символом. Поэтому Зеленский следует ожидать, что будет ставить новые политические партии, а "Слугу народа" попытаются расколоть. Именно подобные имитации любит украинский избиратель.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, народные депутаты приобрели люксовые автомобили более чем на $1,3 млн. Большинство из них являются членами парламентской фракции "Слуга народа", успевших переоформить транспортные средства на родственников.

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