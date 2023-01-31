Нардепы после вторжения ВС РФ купили люксовые автомобили на $1,3 млн, — расследование

Большинство фигурантов расследования проекта Bihus.Info являются членами фракции "Слуга народа". Некоторые нардепы, как утверждают журналисты, переписали свои люксовые авто на родственников.

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Народные депутаты и их семьи после полномасштабного вторжения ВС РФ приобрели элитные автомобили как минимум на $1,3 млн. Об этом говорится в новом расследовании проекта Bihus.Info, которое было обнародовано 30 января.

В конце сентября народный депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева стала владельцем элитного Mercedes-Benz S500L 2021-го выпуска, стоимость которого стартует от 4,4 млн гривен. В комментарии журналистам парламентарий заявила, что транспортное средство обошлось ей всего в 1 млн.

[ + – ] Автомобиль нардепа Ирины Аллахвердиевой

Коллегу Аллахвердиевой по фракции "Слуга народа" Александра Горобца летом 2022 года заметили под одним из киевских ресторанов, в который парламентарий прибыл на Mercedes-Benz S560 2017-го выпуска стоимостью $70 тысяч. На уточняющий вопрос о покупке нардеп заявил, что указанный автомобиль принадлежит третьему лицу, а его "просто подвезли". Авторы материала указывают, что люксовый Mercedes-Benz S560 записан на водителя, который давно работает на Горобца.

[ + – ] Автомобиль нардепа Александра Горобца

В 2022 году на родителей нардепа от "Слуги народа" Леонида Галушко были оформлены Lexus NX300H 2021-го года выпуска и гибрид Volvo XC90 2022. По информации журналистов, расценки на указанные модели стартуют от $40 и $55 тысяч соответственно. Кроме этого, Леонида Галушко заметили в правительственном квартале на Mercedes-Benz S500 2010 года выпуска, стоимость которого стартует от $10 тысяч. Все автомобили народного депутата имеют номерные знаки "9899".

[ + – ] Автомобиль нардепа Леонида Галушко

На трассе Киев-Чоп в январе 2023 года было зафиксировано превышение допустимой скорости автомобилем BMW M760Li 2019-го года выпуска. На пассажирском сидении, как утверждают журналисты, находилась женщина, похожая на народного депутата от фракции "Слуга народа" Маргариту Шол, а за рулем, по предварительным данным, бывший муж парламентария Василий Шол. Элитное транспортное средство стоимостью почти от $100 тысяч официально зарегистрировано на экс-свекровь нардепа.

[ + – ] Автомобиль нардепа Маргариты Шол

Еще одна нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк летом 2022 года стала владельцем внедорожника Jeep Grand Cherokee 2021-го года выпуска стоимостью в 1,8 млн гривен. Предварительно парламентарий продала старые Honda CR-V и Mercedes-Benz GLC, а все изменения внесла в свою декларацию.

[ + – ] Автомобиль нардепа Ольги Василевской-Смаглюк

Весной 2022 года нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар приобрел Lexus CT200h 2012-го выпуска. Это "биток", привезенный из Соединенных Штатов, стоимостью в $3250. Цены на подобные автомобили в Украине стартуют почти от $14 тысяч.

[ + – ] Автомобиль нардепа Евгения Брагара

Весной 2022 года на сына нардепа Евгения Шевченко, который сейчас состоит в депутатской группе "Возрождение Украины", был оформлен Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го выпуска. Цены на такой автомобиль стартуют от $216 тысяч. Более того, как утверждают журналисты, в правительственном квартале видели самого Евгения Шевченко за рулем BMW X5M стоимостью от $170 тысяч, который также оформлен на сына.

[ + – ] Автомобиль сына нардепа Евгения Шевченко

Исключенный из фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук в 2022 году записывал видеообращение из салона Land Rover Range Rover четвертого поколения, расценки на который стартуют от $35 тысяч.

[ + – ] Автомобиль нардепа Артема Дмитрука

Нардеп от "За Майбутнє" Анатолий Урбанский приезжал на работу в Раду на Range Rover Autobiography 2019-го года выпуска, который официально записан на его жену. Уже в январе 2023 года на женщину оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го года выпуска стоимостью от $216 тысяч.

[ + – ] Люксовые автомобили народных депутатов, которые были куплены после вторжения ВС РФ

Нардеп от группы "Оппозиционная платформа за жизнь и мир" Владимир Кальцев осенью прошлого года приобрел Jeep Grand Cherokee 2013, расценки на который стартуют от $16,8 тысяч. Его коллега Суто Мамоян раньше приезжал в Верховную Раду на Rolls-Royce Cullinan, который оформлен на его дядю. Летом на этого же мужчину записали новый Lexus LX500d ($213 тысяч) и два внедорожника Toyota Land Cruiser 300 ($180 тысяч).

[ + – ] Люксовый автомобиль нардепа Суто Мамояна

Отметим, что еще в августе 2022 года команда Bihus.Info выпускала похожее расследование, в котором говорилось, что народные депутаты во время полномасштабной войны пересели на элитные автомобили.

Также сообщалось, что в январе 2023 года украинские журналисты обнародовали расследование, посвященное замглавы фракции "Слуга народа" Павлу Халимону. Народный депутат, по информации авторов материала, во время войны купил себе элитную недвижимость в Киеве стоимостью более 10 млн гривен.