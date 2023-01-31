Нардепи після вторгнення ЗС РФ купили люксові автомобілі на $1,3 млн, — розслідування

Більшість фігурантів розслідування проєкту Bihus.Info є членами фракції "Слуга народу". Деякі нардепи, як стверджують журналісти, переписали свої люксові автомобілі на родичів.

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Народні депутати та їхні сім'ї після повномасштабного вторгнення ЗС РФ придбали елітні автомобілі як мінімум на $1,3 млн. Про це йдеться у новому розслідуванні проєкту Bihus.Info, яке оприлюднили 30 січня.

Наприкінці вересня народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва стала власницею елітного Mercedes-Benz S500L 2021-го випуску, вартість якого стартує від 4,4 млн гривень. У коментарі журналістам парламентарійка заявила, що транспортний засіб коштував їй лише 1 млн.

[ + – ] Автомобіль нардепки Ірини Аллахвердієвої

Колегу Аллахвердієвої з фракції "Слуга народу" Олександра Горобця влітку 2022 року помітили під одним із київських ресторанів, до якого парламентар прибув на Mercedes-Benz S560 2017-го випуску вартістю $70 тисяч. На уточнювальне питання купівлі нардеп заявив, що вказаний автомобіль належить третій особі, а його "просто підвезли". Автори матеріалу вказують, що люксовий Mercedes-Benz S560 записаний на водія, який давно працює на Горобця.

[ + – ] Автомобіль нардепа Олександра Горобця

У 2022 році на батьків нардепа від "Слуги народу" Леоніда Галушка оформили Lexus NX300H 2021-го року випуску та гібрид Volvo XC90 2022. За інформацією журналістів, розцінки на вказані моделі стартують від $40 і $55 тисяч відповідно. Крім цього, Леоніда Галушка помітили в урядовому кварталі на Mercedes-Benz S500 2010 року випуску, вартість якого стартує від $10 тисяч. Усі автомобілі народного депутата мають номерні знаки "9899".

[ + – ] Автомобіль нардепа Леоніда Галушка

На трасі "Київ-Чоп" у січні 2023 року зафіксували перевищення допустимої швидкості автомобілем BMW M760Li 2019 року випуску. На пасажирському сидінні, як стверджують журналісти, була жінка, схожа на народну депутатку від фракції "Слуга народу" Маргариту Шол, а за кермом, за попередніми даними, колишній чоловік парламентаря Василь Шол. Елітний транспортний кошт вартістю майже від $100 тисяч офіційно зареєстрований на екссвекруху нардепки.

[ + – ] Автомобіль нардепки Маргарити Шол

Ще одна нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк влітку 2022 року стала власницею позашляховика Jeep Grand Cherokee 2021 року випуску вартістю 1,8 млн гривень. Попередньо парламентаріка продала старі Honda CR-V та Mercedes-Benz GLC, а всі зміни внесла до своєї декларації.

[ + – ] Автомобіль нардепки Ольги Василевської-Смаглюк

Навесні 2022 року нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар придбав Lexus CT200h 2012-го випуску. Це "биток", привезений зі Сполучених Штатів, вартістю $3250. Ціни на такі автомобілі в Україні стартують майже від $14 тисяч.

[ + – ] Автомобіль нардепа Євгена Брагара

Навесні 2022 року на сина нардепа Євгена Шевченка, який зараз перебуває у депутатській групі "Відродження України", оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го випуску. Ціни на такий автомобіль стартують від $216 тисяч. Щобільше, як стверджують журналісти, в урядовому кварталі бачили самого Євгена Шевченка за кермом BMW X5M вартістю від 170 тисяч доларів, який також оформлений на сина.

[ + – ] Автомобіль сина нардепа Євгена Шевченка

Виключений із фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук у 2022 році записував відеозвернення із салону Land Rover Range Rover четвертого покоління, розцінки на який стартують від $35 тисяч.

[ + – ] Автомобіль нардепа Артема Дмитрука

Нардеп від "За Майбутнє" Анатолій Урбанський приїжджав на роботу до Ради на Range Rover Autobiography 2019 року випуску, який офіційно записаний на його дружину. Вже в січні 2023 року на жінку оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року випуску вартістю від $216 тисяч.

[ + – ] Люксові автомобілі народних депутатів, які придбали після вторгнення ЗС РФ

Нардеп від "Опозиційна платформа за життя та світ" Володимир Кальцев восени минулого року придбав Jeep Grand Cherokee 2013, розцінки на який стартують від $16,8 тисячі. Його колега Суто Мамоян раніше приїжджав до Верховної Ради Rolls-Royce Cullinan, який оформлений на його дядька. Влітку цього ж чоловіка записали новий Lexus LX500d ($213 тисяч) і два позашляховики Toyota Land Cruiser 300 ($180 тисяч).

[ + – ] Люксовий автомобіль нардепа Суто Мамояна

Зазначимо, що ще у серпні 2022 року команда Bihus.Info випускала схоже розслідування, в якому йшлося про те, що народні депутати під час повномасштабної війни пересіли на елітні автомобілі.

Також повідомлялося, що у січні 2023 року українські журналісти оприлюднили розслідування, присвячене заступнику голови фракції "Слуга народу" Павлу Халімону. Народний депутат, за інформацією авторів матеріалу, під час війни купив собі елітну нерухомість у Києві вартістю понад 10 млн гривень.