Лукашенко привезли в президентскую клинику под Минском, — СМИ (фото)

Политик прибыл в клинику в 19:00. Перед этим все въезды в Республиканский клинический медицинский центр были заблокированы.

Лидера Беларуси Александра Лукашенко экстренно госпитализировали. Информация об этом появилась в Телеграм-канале проекта "Мотолько Помоги" в субботу, 13 мая.

По информации Телеграм-канала, около 19:00 Лукашенко доставили в Республиканский клинический медицинский центр, который расположен на берегу водохранилища Дрозды.

По информации источников, Александр Лукашенко прибыл в клинику, которая расположена на берегу водохранилища Дрозды

О госпитализации политика сообщает и "Еврорадио". Журналисты медиа пишут, что кортеж президента Беларуси прибыл территорию медицинского центра Управления делами в Ждановичах. Из-за этого все въезды в клинику были заблокированы. Их открыли только после того, как политик вошел в здание, а его кортеж покинул территорию медицинского учреждения.

С чем именно Александр Лукашенко обратился за помощью к медикам, СМИ не уточняют.

Кортеж президента Беларуси прибыл территорию медицинского центра Управления делами в Ждановичах. Из-за этого все въезды в клинику были заблокированы.

Информации от пресс-службы президента Беларуси по этому поводу нет. Заметим, что президентская пресс-служба также никак не прокомментировала то, что уже в начале мая Лукашенко отменил все публичные мероприятия. А во время празднования Дня победы в Москве 9 мая не остался на обед у Владимира Путина, куда был приглашен.

Напомним, 13 мая СМИ узнали, чем может быть болен лидер Беларуси Александр Лукашенко. Информаторы, с которыми журналисты медиа поговорили на правах анонимности, утверждают, что лидер Беларуси может быть болен вирусным заболеванием. Также проблемы со здоровьем начались и у ближайшего окружения Александра Лукашенко.

12 мая Фокус писал о том, кто может прийти к власти в Беларуси после смерти Александра Лукашенко. Для этого журналисты издания побеседовали с политическими аналитиками о возможных сценариях развития событий.