Отменил все встречи: СМИ узнали, чем может быть болен Лукашенко

Информаторы, с которыми журналисты медиа поговорили на правах анонимности, утверждают, что лидер Беларуси может быть болен вирусным заболеванием. Также проблемы со здоровьем начались и у ближайшего окружения Александра Лукашенко.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко может быть болен тяжелой болезнью. Об этом сообщает беларусское медиа "Наша Нива".

По информации источников, которые поговорили с журналистами на правах анонимности, проблемы со здоровьем у Лукашенко начались в первых числах мая.

Политик отменил все официальные встречи, запланированные на первые дни месяца. Кроме того, на параде в Москве Лукашенко выглядел истощенным. Он не смог пройти 300 метров по Красной площади. Для этого лидеру Беларуси пришлось воспользоваться электрокаром.

Также на руке у него журналисты заметили бинт, который накладывают людям после капельниц.

Кроме того Лукашенко не остался на обед в Кремле с президентом РФ и главами других государств, прибывшими в Москву 9 мая. Сразу после своего приезда в Минск белорусский лидер снова отменил все официальные мероприятия и встречи.

По информации медиа, лидер Белоруси мог заболеть вирусным заболеванием. Так, на вручении наград силовикам 5 мая у Лукашенко уже были проблемы с голосом.

В свою очередь информаторы журналистов сообщили также и о том, что что вирусной инфекцией вероятно заболели еще несколько человек из ближайшего окружения политика.

Официально состояние здоровья Александра Лукашенко не комментируют. Его пресс-служба избегает подобной информации.

12 мая Фокус писал о том, кто может прийти к власти в Беларуси после смерти Александра Лукашенко. Для этого журналисты издания побеседовали с политическими аналитиками о возможных сценариях развития событий.

А несколькими днями ранее, оппозиционер из Беларуси объяснил побег Александра Лукашенко из Москвы 9 мая. Павел Латушко заявил, что два дня никто не слышал, где находится Александр Лукашенко. У диктатора, по его словам, есть проблема с коленным суставом, якобы нуждающимся в оперативном хирургическом вмешательстве.