"У него проблемы с ногами": оппозиционер из Беларуси объяснил побег Лукашенко из Москвы 9 мая (видео)

Белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что два дня никто не слышал, где находится Александр Лукашенко. У диктатора, по его словам, есть проблема с коленным суставом, якобы нуждающимся в оперативном хирургическом вмешательстве.

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У Александра Лукашенко точно проблемы со здоровьем, поскольку даже внешний вид и его поведение в Москве на 9 мая это ясно демонстрируют. Подробности сообщил в интервью NV глава Народного антикризисного управления и заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

Он рассказал, что есть некоторые особенности, которые позволяют говорить о болезни белорусского диктатора. На церемонии по случаю 9 мая в Москве Лукашенко не пошел пешком с представителями прибывших на параде государств, а попросил охрану главы Кремля Владимира Путина предоставить ему транспорт. Также он не выступал с речью на публике. Это произошло впервые за 29 лет его активной политической карьеры.

"Действительно состояние здоровья у него очень плохое", – рассказал бывший министр культуры Беларуси.

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Оппозиционер отметил, что некоторые специалисты подозревают у Лукашенко наличие коронавирусной инфекции COVID-19 вместе с гриппом, но в таком случае Путин не допустил бы его к себе на близкое расстояние. Некоторые даже считают, что узурпатора могли отравить на параде в Москве.

"У него есть проблемы с ногами. Проблема с коленным суставом, которая нуждается в оперативном хирургическом вмешательстве", – объяснил Латушко.

Он предположил, что отрицательная динамика с конечностями ухудшается. Также у Лукашенко может быть проблема с позвоночником, который можно увидеть на видео.

"Два дня неизвестно, что с ним", – добавил Латушко.

СМИ о вероятном отравлении Лукашенко во время визита в Москву на парад 9 мая

По информации The Mirror, Александра Лукашенко могли отравить во время визита в Москву 9 мая. Журналисты обратили внимание, что ему неловко прогуливался по Александровскому саду. Ему было трудно наклониться вместе с другими политиками, чтобы возложить цветы к "Могиле Неизвестного Солдата". Белорусский политолог Дмитрий Болкунец предположил, что, возможно, Лукашенко отравили, поскольку он не мог предпринять и 300 шагов рядом с Путиным.

Напомним, 11 мая Павел Латушко рассказал, что Лукашенко "с нетерпением" ждет контрнаступление ВСУ. Успех войск Украины позволит белорусским добровольцам в скором времени перейти к освобождению республики от власти диктатора.