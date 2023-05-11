"Ситуация накаляется": в Беларуси рассказали, чего боится Лукашенко (видео)

По словам главы Объединенного переходного комитета республики Павла Латушко, самопровозглашенный президент Беларуси "с нетерпением" ждет контрнаступления ВСУ.

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Вокруг самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ситуация накаляется из-за анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины и того, что беларусские добровольцы в скором времени могут перейти к освобождению республики от власти диктатора. Об этом 10 мая рассказал глава Объединенного переходного комитета республики Павел Латушко в эфире "24 канала".

"Особенно он "с нетерпением ждет" контрнаступления украинских Вооруженных сил. Он боится успехов украинской армии по освобождению своей территории. Он боится приближения поражения Путина. Он боится белорусских добровольцев, которые сражаются в рядах ВСУ — это полк Калиновского и другие. Сегодня они борются за территориальную целостность Украины, а завтра придут освобождать Беларусь", — рассказал Латушко.

По словам политика, Лукашенко понимает, что ему грозит международный трибунал в Гааге.

"Мы предоставили доказательства его прямого участия в депортации украинских детей на территорию Беларуси не только его как незаконного узурпатора власти, а, в том числе как руководителя союзного государства", — отметил Латушко.

Также по Лукашенко сильно бьет его физическое состояние, убежден оппозиционер. Лукашенко не выступал на параде якобы из-за простуды. Кроме того, у него большие проблемы с ногами и позвоночником.

"Опять же, старость. Он понимает, что его время подходит к концу. И нервы уже не те, и здоровье уже не то, и мотивация уже не та. Он же видит перспективу, к чему это все приведет", — резюмировал Латушко.

Напомним, СМИ предположили, что белорусского политика Александра Лукашенко могли отравить во время визита в Москву на парад 9 мая, где он появлялся на публике вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Также напомним, также сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Лукашенко не был на обеде с Путиным. Он заявил, что о здоровье Лукашенко говорить о не будет, так как считает это не корректным, достаточно уже того, что он разделил с Путиным "радость дня победы".