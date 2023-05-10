Еле ходил, не смог возложить цветы: Лукашенко могли отравить 9 мая в Москве, — СМИ

По данным журналистов, представитель Минска во время визита в Москву 9 мая неуклюже прогуливался по Александровскому саду. Ему было трудно наклониться вместе с другими политиками, чтобы возложить цветы к "Могиле Неизвестного Солдата".

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Белорусского политика Александра Лукашенко могли отравить во время визита в Москву на парад 9 мая, где он появлялся на публике вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Mirror.

68-летний Лукашенко, почти четверть века удерживающий власть в своей стране, выглядел тяжелобольным во время речи Путина ко "Дню Победы".

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец допустил, что, возможно, Лукашенко отравили, поскольку он не мог сделать и 300 шагов рядом с Путиным. Когда же он находился среди других людей во время выступления российского лидера, на его правой руке из-под пальто виднелась повязкой.

Журналисты также сняли Лукашенко, попросившего вначале Путина, а затем и сотрудника российской службы безопасности отвезти его к "Могиле Неизвестного Солдата" в Александровском саду.

Затем представитель Минска несколько неуклюже прогуливался рядом с внешне казавшимся здоровым 70-летним главой Кремля. Судя по всему, ему было трудно наклониться вместе с другими лидерами и возложить цветы к мемориалу.

В дальнейшем Лукашенко пропустил неофициальный завтрак у Путина, и отправился аэропорт, чтобы лететь обратно в Минск, предположительно, в сопровождении машины скорой.

Также сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Лукашенко не был на обеде с Путиным.

Напомним, что бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов заявил, что Лукашенко стал проблемой для Путина. Однако сейчас Путина больше всего заботит наступление ВСУ.