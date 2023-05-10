"Дела в Минске": Песков назвал причину отсутствия Лукашенко на обеде с Путиным

Спикер Кремля сообщил, что разговоры о состоянии здоровья Лукашенко считает не корректными, достаточно уже того, что он разделил с Путиным "радость Дня победы" и отправился "праздновать" в Минск.

Related video

Вчера Александр Лукашенко покинул Москву сразу после "парада победы", не оставшись, как другие иностранные лидеры, на обед с российским президентом Владимиром Путиным, потому что должен был посетить мероприятия, которые проходили в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков сегодня, 10 мая.

Он заявил, что о здоровье Лукашенко говорить о не будет, так как считает это не корректным, достаточно уже того, что он разделил с Путиным "радость Дня победы".

"Было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы. Мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность. У него были мероприятия в Минске, — сказал Песков.

Но, важно отметить, что по информации беларусских СМИ Лукашенко 9 мая в торжественных мероприятиях участвовал не активно. Он даже не выступил в Минске с речью, а просто возложил цветы к мемориалу.

Напомним, в Москве по данным журналистов, белорусский политик не прошел и 300 метров для возложения венка к могиле Неизвестного солдата. У Александра Лукашенко был бинт на правой руке, когда он наблюдал за парадом.

После Лукашенко не смог присутствовать на трапезе якобы по состоянию здоровья и покинул Москву. В аэропорт его сопровождала карета скорой помощи