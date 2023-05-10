"Справи у Мінську": Пєсков назвав причину відсутності Лукашенка на обіді з Путіним

Спікер Кремля повідомив, що розмови про стан здоров'я Лукашенко вважає не коректними, достатньо вже того, що він розділив із Путіним "радість Дня перемоги" та вирушив "святкувати" до Мінська.

Related video

Вчора Олександр Лукашенко залишив Москву одразу після "параду перемоги", не залишившись, як інші іноземні лідери, на обід із російським президентом Володимиром Путіним, бо мав відвідати заходи, що проходили у Мінську. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков сьогодні, 10 травня.

Він заявив, що про здоров'я Лукашенка говорити не буде, оскільки вважає це не коректним, достатньо вже того, що він розділив із Путіним "радість Дня перемоги".

"Було б вкрай некоректно мені щось говорити про здоров'я Олександра Григоровича. Він був разом із нами, він розділив з нами радість Дня Перемоги. Ми надзвичайно вдячні білоруському керівництву та особисто Олександру Григоровичу за те, що він знайшов таку нагоду. У нього були заходи в Мінську", — сказав Пєсков.

Але важливо зазначити, що за інформацією білоруських ЗМІ Лукашенко 9 травня в урочистих заходах брав участь не активно. Він навіть не виступив у Мінську з промовою, а просто поклав квіти до меморіалу.

Нагадаємо, у Москві, за даними журналістів, білоруський політик не пройшов і 300 метрів для покладання вінка до могили Невідомого солдата. Олександр Лукашенко мав бинт на правій руці, коли спостерігав за парадом.

Після цього Лукашенко не зміг бути присутнім на трапезі нібито за станом здоров'я та залишив Москву. В аеропорт його супроводжувала карета швидкої допомоги.