Лукашенко не потрапив на обід у Путіна після параду в Москві: його могла забрати швидка, – ЗМІ

За даними журналістів, білоруський політик не пройшов 300 метрів для покладання вінка до могили Невідомого солдата. Олександр Лукашенко мав бинт на правій руці, коли він спостерігав за парадом.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко не був на обіді глав країн, які приїхали в Москву дивитися на парад Перемоги. Про це пише в Telegram білоруський політолог Дмитро Болкунець.

Окрім Лукашенка, на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним приїхали президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Лукашенко не зміг бути присутнім на трапезі нібито за станом здоров'я та залишив Москву. В аеропорт його супроводжувала карета швидкої допомоги, зазначив Болкунець.

"Перед медиками поставлене складне завдання. Має бути повернути вождя до тями, прокапати, збити цукор, прибрати помітний тремор голови, щоб до 19.00 на кілька хвилин доставити тіло на площу Перемоги. Бажано, щоб воно здатне було щось сказати", — прокоментував Болкунець.

З посиланням на джерела політолог писав, що Лукашенко не зміг пройти 300 метрів, щоб покласти вінок до могили Невідомого солдата. За наказом Путіна співробітники Федеральної служби охорони посадили його в електромобіль служби безпеки та відвезли до місця покладання вінків.

Білоруське видання "Зеркало" також пише, що Лукашенко не дійшов до місця покладання вінків. Він нібито підійшов до Путіна і про щось його попросив. Російський президент дав знак охоронцям і Лукашенко зник із кадру.

"В останній тиждень Лукашенко серйозно хворів, всі заходи за його участю скасовано. На особисте прохання Путіна Лукашенко приїхав до Москви. Джерело повідомляє, що Лукашенко надали бригаду лікарів", — поінформував політолог.

Лукашенко був змушений летіти до Москви нездоровим, зазначили журналісти

Журналісти "Нашої Ніви" помітили у Лукашенка бинт на правій руці, коли він спостерігав за парадом.

"Його безрадісний вид на трибуні та під час особистої зустрічі з Путіним дають підстави думати, що він був змушений летіти до Москви нездоровим", — припустило видання.

Пресслужба президента Білорусі не коментувала стан здоров'я Олександра Лукашенка та чому він не був присутній на обіді.

"Після завершення параду лідери країн разом поклали вінок і квіти до могили Невідомого солдата в Олександрівському саду біля стін Кремля", — йдеться в офіційному коментарі.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 9 травня описав ідеальний парад для Путіна. Він має зустрічати мертвих загарбників, які безславно загинули в Україні.

Глава експертної групи з внутрішніх комунікацій Міноборони України Василь Павлов помітив на параді в Москві танк Т-34, який привезли з Лаосу.

Окрім старого танка, росіяни показали шість зенітних ракетних комплексів С-400.