Лукашенко вже у Москві: список іноземних гостей на параді Путіна до Дня перемоги (відео)

Про візит політика з Білорусі офіційно не повідомлялося доти, доки його літак не приземлився в аеропорту Москви. Він став шостим іноземним гостем на військовому параді у Кремлі.

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До Москви на парад, присвячений Дню перемоги, прилетів ще один іноземний політик — Олександр Лукашенко. При цьому офіційно про його візит стало відомо вже після прибуття до російської столиці. Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого" 8 травня.

Журналісти опублікували ролик, на якому можна було помітити, що у Москві приземлився офіційний літак білоруського політика. При цьому інформація раніше підтверджена не була ні Мінськом, ні Москвою.

Він стане шостим іноземним гостем, який відвідає військовий парад у Москві, присвячений Дню перемоги.

Військовий парад у Москві: хто прилетить до Путіна на свято

Спочатку в Кремлі офіційно підтвердили, що на параді буде присутній виключно один іноземний лідер — президент Киргизстану Садир Жапаров.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що цього року "дата не кругла", тому в Кремлі нібито навіть не намагалися розсилати запрошення.

"Спеціальних запрошень (закордонним лідерам) цього року не було. Це не кругла дата", — йдеться у повідомленні.

В результаті, за інформацією росЗМІ, завтра парад відвідають відразу шість політиків, серед яких:

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;

президент Киргизстану Садир Жапаров;

президент Таджикистану Емомалі Рахмон;

президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;

Олександр Лукашенко

Також Володимир Путін запрошував до Кремля президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова, проте офіційного підтвердження не було.

Нагадаємо, 8 травня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про підготовку до провокацій від РФ на 9 травня. За його словами, остання атака, яку відбила українська ППО, додає нам впевненості у собі. Причому не лише для військових, а й для всіх громадян України.