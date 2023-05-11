"У нього проблеми з ногами": опозиціонер із Білорусі пояснив втечу Лукашенка з Москви 9 травня (відео)

Білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив, що два дні ніхто не чув, де перебуває Олександр Лукашенко. У диктатора, з його слів, є проблема з колінним суглобом, нібито потребується оперативне хірургічне втручання.

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У Олександра Лукашенка точно проблеми зі здоров’ям, оскільки навіть зовнішній вигляд та його поведінка у Москві на 9 травня це чітко демонструють. Подробиці повідомив в інтерв'ю NV голова Народного антикризового управління та заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

Він розповів, що є певні особливості, які дозволяють говорити про хворобу білоруського диктатора. На церемонії з нагоди 9 травні у Москві Лукашенко не пішов пішки з представниками держав, які прибули на параді, а попросив охорону очільника Кремля Володимира Путіна надати йому транспорт. Також він не виступав з промовою на публіці. Це відбулося вперше за 29 років його активної політичної кар'єри.

"Дійсно стан здоров'я у нього дуже поганий", – розповів колишній міністр культури Білорусі.

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Опозиціонер зазначив, що певні фахівці підозрюють у Лукашенка наявність коронавірусної інфекції COVID-19 разом із грипом, але у такому разі Путін не допустив би його до себе на близьку відстань. Дехто навіть вважає, що узурпатора могли отруїти на параді в Москві.

"У нього є проблеми з ногами. Проблема з колінним суглобом, яка потребує оперативного хірургічного втручання", – пояснив Латушко.

Він припустив, що саме негативна динаміка з кінцівками погіршується. Також у Лукашенка може бути проблема з хребтом, що можна побачити на відео.

"Два дні невідомо, що з ним", – додав Латушко.

ЗМІ про ймовірне отруєння Лукашенка під час візиту до Москви на парад 9 травня

За інформацію The Mirror, Олександра Лукашенка могли отруїти під час візиту до Москви 9 травня. Журналісти звернули увагу, що йому незграбно прогулювався Олександрівським садом. Йому було важко нахилитися разом з іншими політиками, щоб покласти квіти до "Могили Невідомого Солдата". Білоруський політолог Дмитро Болкунець припустив, що, можливо, Лукашенка отруїли, оскільки він не міг зробити і 300 кроків поряд із Путіним.

Нагадаємо, 11 травня Павло Латушко розповів, що Лукашенко "з нетерпінням" чекає на контрнаступ ЗСУ. Успіх військ України дасть можливість білоруським добровольцям незабаром можуть перейти до звільнення республіки від влади диктатора.